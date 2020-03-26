Клоппа растрогало видео из больницы, где люди пели You’ll Never Walk Alone

Наставник Ливерпуля признался, что не сдержал слез при просмотре видео.

Весь футбол на данный момент находится “на паузе“ из-за пандемии коронавируса, который обнаружили уже в 177 странах.

Борьбу с болезнью ведут работники медицинских учреждений, а в одном из отделений интенсивной терапии в клинике в Ротердаме произошел трогательный эпизод.

Сотрудники больницы вместе исполнили легендарную песню You’ll Never Walk Alone, которая считается гимном Ливерпуля и ассоциируется с этим клубом.

Emotional watching this. So much respect for NHS staff at the best of times, but at the moment, putting their lives on the line to protect us from this virus, wow! Total heroes. #YNWA #NHSHeroes pic.twitter.com/VJlA4WrsXO — Mary K Foy (@marykfoy) March 26, 2020

Это видео посмотрел и наставник “красных“ Юрген Клопп, который не сдержал слез во время первого просмотра.

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“Мне прислали видео, на котором люди у отделения интенсивной терапии поют You’ll Never Walk Alone. Это было невероятно и я заплакал. Это показывает, что люди, работающие там, подходят к столь ответственному делу с правильным настроем.

Их призвание - помогать другим людям, а нам нужно у них этому учиться, ведь нас в основном беспокоят только наши проблемы.

Для врачей это ежедневная работа - они рискуют, потому что помогают людям с серьезными заболеваниями. Я не могу выразить свое восхищение, просто не могу“, - приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

На данный момент в мире более 597 тысяч заболевших коронавирусом, из них 27 761 скончались, а 131 772 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что игрок Ливерпуля Вирджил ван Дейк высказался по поводу борьбы с коронавирусом.