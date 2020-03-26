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Клоппа растрогало видео из больницы, где люди пели You’ll Never Walk Alone

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Наставник Ливерпуля признался, что не сдержал слез при просмотре видео.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Весь футбол на данный момент находится “на паузе“ из-за пандемии коронавируса, который обнаружили уже в 177 странах.

Борьбу с болезнью ведут работники медицинских учреждений, а в одном из отделений интенсивной терапии в клинике в Ротердаме произошел трогательный эпизод.

Сотрудники больницы вместе исполнили легендарную песню You’ll Never Walk Alone, которая считается гимном Ливерпуля и ассоциируется с этим клубом.

Это видео посмотрел и наставник “красных“ Юрген Клопп, который не сдержал слез во время первого просмотра.

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“Мне прислали видео, на котором люди у отделения интенсивной терапии поют You’ll Never Walk Alone. Это было невероятно и я заплакал. Это показывает, что люди, работающие там, подходят к столь ответственному делу с правильным настроем.

Их призвание - помогать другим людям, а нам нужно у них этому учиться, ведь нас в основном беспокоят только наши проблемы.

Для врачей это ежедневная работа - они рискуют, потому что помогают людям с серьезными заболеваниями. Я не могу выразить свое восхищение, просто не могу“, - приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

На данный момент в мире более 597 тысяч заболевших коронавирусом, из них 27 761 скончались, а  131 772 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что игрок Ливерпуля Вирджил ван Дейк высказался по поводу борьбы с коронавирусом.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, футбол, вне игры, видео, коронавирус, COVID-19
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