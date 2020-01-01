Манчестер Сити намерен приобрести футболиста Реала
"Горожане" готовы предложить обмен.
Руководство Манчестер Сити заинтересовалось в приобретении полузащитника мадридского Реала Хамеса Родригеса, об этом сообщает Don Balon.
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По информации источника, “горожане“ намерены усилить линию атаки в летнее трансферное окно. Манчестер Сити хочет воспользоваться тем, что у колумбийца недостаточно игрового времени в мадридском клубе.
Отмечается, что английский коллектив готов предложить Реалу обмен, отдав за Хамеса вингера Бернардо Силву. Кроме этого, на колумбийца претендуют Эвертон и Вулверхэмптон.
В текущем сезоне Родригес провел провел 13 поединков и забил один гол.
Ранее сообщалось, что Хамес может перебраться в чемпионат Англии.
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