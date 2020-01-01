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Манчестер Сити намерен приобрести футболиста Реала

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"Горожане" готовы предложить обмен.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
Getty Images

Руководство Манчестер Сити заинтересовалось в приобретении полузащитника мадридского Реала Хамеса Родригеса, об этом сообщает Don Balon.

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По информации источника, “горожане“ намерены усилить линию атаки в летнее трансферное окно. Манчестер Сити хочет воспользоваться тем, что у колумбийца недостаточно игрового времени в мадридском клубе.

Отмечается, что английский коллектив готов предложить Реалу обмен, отдав за Хамеса вингера Бернардо Силву. Кроме этого, на колумбийца претендуют Эвертон и Вулверхэмптон.

В текущем сезоне Родригес провел провел 13 поединков и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Хамес может перебраться в чемпионат Англии.

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Теги: Манчестер Сити, Хамес Родригес, Реал Мадрид, футбол
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