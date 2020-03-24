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Раньери рассказал, как Лестер выиграл АПЛ

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Специалист не хотел давить на игроков.
Клаудио Раньери
Клаудио Раньери
Getty Images

Бывший главный тренер Лестера Клаудио Раньери, который ныне возглавляет Сампдорию, рассказал, как “лисам“ удалось выиграть АПЛ в 2016-м году.

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“Было необходимо сделать так, чтобы ребята не чувствовали слишком большую ответственность. Я переживал, что футболисты окажутся под давлением. Поэтому я изначально ставил маленькие цели.

Главной целью было избежать вылета, после бороться за Европу, а затем биться за титул. Я делал это до конца чемпионата, я всегда не хотел драматизировать. 

Некоторые решения, в итоге, были вознаграждены. Лестер сумел выиграть корону чемпионов Англии. Я очень рад за людей.

Я помню письма, которые приходили абсолютно со всего мира. Приезжали итальянцы, которые ездили в Лестер, даже не имея возможности попасть на стадион. Они приехали для участия в праздничном параде“, - рассказал специалист в интервью Marca.

Напомним, что возобновление чемпионата Англии отложили до мая.

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Теги: Клаудио Раньери, Лестер, Сампдория, АПЛ, футбол
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