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Стерлинг: Я люблю Ливерпуль

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Англичанин может вернуться в клуб.
Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг
Getty Images

Футболист Манчестер Сити Рахим Стерлинг не исключил возможности возвращения в Ливерпуль.

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“Вернусь ли я когда-либо в Ливерпуль? Если быть честным, то я люблю этот клуб. Поймите меня правильно, что Ливерпуль навсегда останется в моем сердце.

Этот клуб дал мне очень многое на старте футбольной карьеры, так что…“, - приводит слова Стерлинга Liverpool Echo.

Напомним, что Стерлинг провел за Ливерпуль 129 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 25 голевых передач. В 2015 году Рахим стал игроком Манчестер Сити за 60 миллионов евро.

Ранее агент Стерлинга рассказал о будущем футболиста в Манчестер Сити.

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Теги: Рахим Стерлинг, Манчестер Сити, Ливерпуль, АПЛ, футбол
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