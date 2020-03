Моуринью стал волонтером во время пандемии коронавируса

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью поработал волонтером во время паузы в чемпионате Англии, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщил журналист Майкл Бридж.

Отмечается, что португальский специалист помог собрать предметы первой необходимости пожилым людям, которые наиболее уязвимы COVID-19.

José Mourinho was pictured today delivering some essentials to the elderly. A lovely touch. 🙏❤️



pic.twitter.com/U35lrGxApT