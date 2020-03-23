Тоттенхэм хочет купить Холанда

В трансфере лично заинтересован Жозе Моуринью.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Don Balon.

Источник утверждает, что на норвежца претендует Тоттенхэм. В трансфере футболиста лично заинтересован главный тренер “шпор“ Жозе Моуриньо.

Отмечается, что лондонской команды видит в 19-летнем форварде замену Харри Кейну.

В этом сезоне Холанд провел за Боруссию Д 11 матчей во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал две результативные передачи.