Тоттенхэм хочет купить Холанда
В трансфере лично заинтересован Жозе Моуринью.
Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Don Balon.
Источник утверждает, что на норвежца претендует Тоттенхэм. В трансфере футболиста лично заинтересован главный тренер “шпор“ Жозе Моуриньо.
Отмечается, что лондонской команды видит в 19-летнем форварде замену Харри Кейну.
В этом сезоне Холанд провел за Боруссию Д 11 матчей во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал две результативные передачи.
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