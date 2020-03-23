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Тоттенхэм хочет купить Холанда

Комментариев: 1
В трансфере лично заинтересован Жозе Моуринью.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Don Balon.

Источник утверждает, что на норвежца претендует Тоттенхэм. В трансфере футболиста лично заинтересован главный тренер “шпор“ Жозе Моуриньо.

Отмечается, что лондонской команды видит в 19-летнем форварде замену Харри Кейну.

В этом сезоне Холанд провел за Боруссию Д 11 матчей во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал две результативные передачи.

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Теги: футбол, Тоттенхэм, чемпионат Англии, АПЛ, Эрлинг Холанд
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
d@nnilka    23.03.2020, 20:38
Оценка:  0
d@nnilka
Зачем ему губить свой гений в этом среднячке? Его хотят почти все топ клубы.
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