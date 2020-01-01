Зинченко: Тест на коронавирус будут делать, когда появятся какие-либо симптомы

Каждый игрок "горожан" принял собственное решение.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал, как в составе английского клуба адаптировались к карантину из-за пандемии коронавируса.

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“Сейчас у меня нет информации, где находится Хосеп Гвардиола, хотя он и живет в 50 метрах от меня. Мы поддерживаем связь с игроками, но не все знают, кто и где находится.

Некоторые игроки все-таки улетели, в частности, наши бразильцы и Бернарду Силва, который находится в Португалии. Сегодня я общался с Гюндоганом и он планирует сидеть в Манчестере, ведь это самый безопасный город для него.

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Тест на коронавирус будут делать только тогда, когда появятся какие-либо симптомы. Доктор каждое утро опрашивает игроков и если вдруг у кого-то появляются симптомы, сразу же будут проведены все необходимые процедуры.

Никто не владеет информацией, когда может возобновиться чемпионат. Если говорить об Англии, то они немного медленнее реагируют на все это. Буквально с завтрашнего дня только вводится карантин. Как по мне, это нужно было делать раньше.

У меня есть знакомая, которая пятый год живет в Англии, у нее есть симптомы коронавируса, но ей говорят ходить на работу. Это ненормально“, - приводит слова Зинченко Великий Футбол.

Отметим, что возобновление чемпионата Англии отложили до мая.

Ранее Зинченко рассказал, как изменилась его жизнь из-за коронавируса.