Арсенал определился с суммой, за которую готов продать Мхитаряна

Нынешний сезон армянин проводит в Роме, выступая на правах аренды.

Лондонский Арсенал готов расстаться с полузащитником Генрихом Мхитаряном, который в текущем сезоне выступает на правах аренды за римскую Рому.

Как сообщает Corriere dello Sport, “волки“ хотят подписать армянского футболиста на полноценной основе, однако “канониры“ хотят получить весьма внушительную сумму.

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Руководство лондонского клуба установило ценник в размере 25 миллионов евро, хотя контракт Мхитаряна с клубом истекает в 2021 году. В связи с этим Рома может отказаться от идеи покупки футболиста и рассмотреть другие варианты.

Ранее сообщалось, что Арсенал может вернуть Генриха Мхитаряна.