Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед пожертвовали деньги для борьбы с коронавирусом
Клубы решили помочь социально уязвимым группам населения.
Английские клубы Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити решили объединиться в тяжелый для всего мира момент пандемии коронавируса.
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Как сообщает Independent, команды пожертвовали по 50 тысяч фунтов (около 53,7 тысяч евро) 19 местным продовольственным фондам для защиты социально уязвимых групп населения в борьбе с коронавирусом.
“Красные дьяволы“ и “горожане“ поддержали инициативу своих болельщиков, которые проводили сбор средств в дни матчей, но сейчас не могут этого делать из-за остановки сезона.
Ранее сообщалось, что Франк Рибери пожертвовал 50 тысяч евро на борьбу с коронавирусом.
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