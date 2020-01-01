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Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед пожертвовали деньги для борьбы с коронавирусом

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Клубы решили помочь социально уязвимым группам населения.
Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед объединились из-за коронавируса
Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед объединились из-за коронавируса
Getty Images

Английские клубы Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити решили объединиться в тяжелый для всего мира момент пандемии коронавируса.

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Как сообщает Independent, команды пожертвовали по 50 тысяч фунтов (около 53,7 тысяч евро) 19 местным продовольственным фондам для защиты социально уязвимых групп населения в борьбе с коронавирусом.

“Красные дьяволы“ и “горожане“ поддержали инициативу своих болельщиков, которые проводили сбор средств в дни матчей, но сейчас не могут этого делать из-за остановки сезона.

Ранее сообщалось, что Франк Рибери пожертвовал 50 тысяч евро на борьбу с коронавирусом.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, чемпионат Англии, футбол, вне игры, коронавирус, COVID-19
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