Алиссон - о карантине: Я оказался в более сложной ситуации

Бразилец восстанавливается от травмы.

Вратарь Ливерпуля Алиссон Бекер рассказал, как в английском клубе придерживаются правил во время карантина.

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“Мы получили от клуба инструкции, чтобы мы оставались дома. Я попал в более другую ситуацию, ведь я травмирован.

Мне повезло, что травма не была серьезной, но при любом повреждении необходим уход, поэтому я продолжаю курс лечения на клубной базе.

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Я не контактировал с одноклубниками, ведь все они находятся у себя дома. Я общаюсь только с физиотерапевтом и тренером вратарей, мы проводили определенную восстановительную работу.

Я придерживаюсь всех рекомендаций, в том числе касающихся мытья рук, что нельзя трогать лицо, рот, нос, глаза. Мы общаемся, но сохраняем дистанцию. Помимо них, я больше не с кем не общаюсь.

Восстановительный процесс у меня вполне стандартный. Я приезжаю на базу, провожу занятие, еду домой и нахожусь там в период карантина“, - приводит слова Алиссона Liverpoool Echo.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль избавится от четырех футболистов.