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Глеб: Зинченко заслужил свой шанс

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Гвардиола доверяет украинцу.
Александр Глеб
Александр Глеб
Getty Images

Экс-футболист Арсенала, Барселоны и сборной Беларуси Александр Глеб поделился мнением по поводу Александра Зинченко в Манчестер Сити.

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“У него есть талант. Его заметили, ведь он здорово выглядел и делал свою работу. Гвардиола всегда берет футболистов, которые ему нравятся. Он им доверяет.

Зинченко здорово влился в коллектив, ребята приняли его как нужно. На тренировках на 100% выкладывался, это же все заметно. Это коллективный вид спорта, когда ты валяешь дурака, то сразу видно.

Александр каждый день доказывал и старался. Гвардиола давал ему шанс, уверенность появилась. И теперь он играет, у него два чемпионства в Англии - это дорогого стоит“, - отметил Глеб в интервью Вацко Live.

Ранее Глеб сообщил, почему не стал игроком киевского Динамо.

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Теги: Александр Глеб, Александр Зинченко, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, АПЛ, футбол
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