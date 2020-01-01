Глеб: Зинченко заслужил свой шанс

Гвардиола доверяет украинцу.

Экс-футболист Арсенала, Барселоны и сборной Беларуси Александр Глеб поделился мнением по поводу Александра Зинченко в Манчестер Сити.

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“У него есть талант. Его заметили, ведь он здорово выглядел и делал свою работу. Гвардиола всегда берет футболистов, которые ему нравятся. Он им доверяет.

Зинченко здорово влился в коллектив, ребята приняли его как нужно. На тренировках на 100% выкладывался, это же все заметно. Это коллективный вид спорта, когда ты валяешь дурака, то сразу видно.

Александр каждый день доказывал и старался. Гвардиола давал ему шанс, уверенность появилась. И теперь он играет, у него два чемпионства в Англии - это дорогого стоит“, - отметил Глеб в интервью Вацко Live.

Ранее Глеб сообщил, почему не стал игроком киевского Динамо.