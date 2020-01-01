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Манчестер Юнайтед заинтересован в игроке Атлетико

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"Красные дьяволы" хотят усилить атаку команды.
Тома Лемар
Тома Лемар
Getty Images

Футболист мадридского Атлетико Тома Лемар может перебраться в Манчестер Юнайтед, об этом сообщает ESPN.

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По информации источника, агенты футболиста провели встречу с представителями Манчестер Юнайтед. Руководство “красных дьяволов“ хотят приобрести игрока в летнее трансферное окно.

Отмечается, что Лемар изъявил желание покинуть Атлетико, потому что ему не подходит игровой стиль команды. Кроме этого, он получает мало игрового времени.

Текущий контракт француза с “матрасниками“ истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что МЮ заинтересован в трансфере лидера Атлетико.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Тома Лемар, Атлетико Мадрид, футбол
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