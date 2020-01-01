В Арсенале рассказали о состоянии здоровья Артеты

Испанский специалист чувствует себя лучше.

Стали известны подробности состояния здоровья главного тренера Арсенала Микеля Артеты, который ранее сдал позитивный тест на коронавирус.

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“Все игроки и тренерский штаб изолированы у себя дома, в том числе и Артета.

Мы рады сообщить, что наш тренер чувствует себя намного лучше. Он в хорошем настроении, обсуждает с помощниками планы на будущие матчи и регулярно общается с игроками.

Футболисты также чувствуют себя хорошо и находятся в ежедневном контакте с тренерским штабом и всем персоналом“, - сказано в сообщении пресс-службы “канониров“.

Напомним, возобновление чемпионата Англии отложили до мая.