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В Арсенале рассказали о состоянии здоровья Артеты

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Испанский специалист чувствует себя лучше.
Микель Артета
Микель Артета
Getty Images

Стали известны подробности состояния здоровья главного тренера Арсенала Микеля Артеты, который ранее сдал позитивный тест на коронавирус.

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“Все игроки и тренерский штаб изолированы у себя дома, в том числе и Артета. 

Мы рады сообщить, что наш тренер чувствует себя намного лучше. Он в хорошем настроении, обсуждает с помощниками планы на будущие матчи и регулярно общается с игроками.

Футболисты также чувствуют себя хорошо и находятся в ежедневном контакте с тренерским штабом и всем персоналом“, - сказано в сообщении пресс-службы “канониров“.

Напомним, возобновление чемпионата Англии отложили до мая.

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Теги: футбол, Микель Артета, Арсенал
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