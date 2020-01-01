Последнее чемпионство Ливерпуля
В нынешнем сезоне Ливерпуль как никогда близок к завоеванию своего первого в истории трофея АПЛ. Пусть коронавирус и прервал розыгрыш Премьер-Лиги, однако с возобновлением турнира команда Клоппа должна оформить титул в ближайшие пару туров и прервать унылую 30-летнюю серию команды.
Да, мерсисайдцы имеют аж 18 чемпионских титулов в Англии, но кто помнит какой была команда в свое последнее чемпионство? Многие нынешние болельщики Ливерпуля тогда еще даже не родились… Произошло это аж 30 лет назад, когда еще не существовало АПЛ, и мерсисайдцы были настоящим гегемоном местного футбола.
Тогда Ливерпуль в Англии было не остановить. “Красная команда“ добыла 10 чемпионских титулов и 4 Кубка европейских чемпионов в течение 14 лет. Доминацию Ливерпуля в Англии начал Билл Шенкли, чье дело продолжили его коллеги Боб Пэйсли и Джо Фэган, а также Кенни Далглиш. Именно на шотландце и завершилась гегемония команды в Англии.
За год до последнего чемпионства Ливерпуль пережил одну из величайших трагедий в истории футбола. 15 апреля 1989 года во время полуфинала Кубка Англии на стадионе Шеффилд Уэнсдей образовалась грандиозная давка, в ходе которой погибло 96 человек. Среди них был и двоюродный брат Стивена Джеррарда. Английские соревнования тогда приостановили на три недели (хм, ничего не напоминает?). В итоге мерсисайдцы таки выиграли Кубок Англии, однако уступили титул чемпиона Арсеналу в последнем туре.
В сезоне-1989/1990 команда Далглиша намеревалась отыграться, что помогло бы залечить раны спустя год после той самой трагедии. И, надо сказать, Ливерпуль не испытал особых проблем с этим. Те золотые медали не воспринимались командой как нечто особенное, нечто такое, что не повторится до 2020 года. Да и сама команда была далеко не идеальной.
Действующий чемпион в лице Арсенала со старта увяз в середине турнирной таблицы и в итоге сумел взобраться лишь на 4 место. Принципиальный соперник Ливерпуля в лице МЮ и вовсе завершил сезон в середине таблицы (13 место), а фанаты мерсисайдцев явно посмеивались с неудачного тренера «красных дьяволов», который за три года не привез на Олд Траффорд ни одного трофея. К слову, имя этого наставника – Алекс Фергюсон.
Для той команды Кенни Далглиша это был обычный и ничем не примечательный сезон. Тот Ливерпуль как раз можно сравнить с Манчестер Юнайтед при Фергюсоне в нулевых годах ХХІ века. Даже если команда позволяла себе расслабиться на 1-2 сезона, через какое-то время трофей снова возвращался к ней. Так случилось и в 1990 году.
Астон Вилла, которая финишировала второй, отстала от Ливерпуля на 9 очков. Да, мерсисайдцы вырвали трофей благодаря мощной игре на финишном отрезке. Однако та команда, которую годами выстраивал Далглиш, была готова к подобным испытаниям. Сам Король Кенни признавал, что в команде крайне редко появлялись стычки и серьезные конфликты. Парни любили после игр организовывать посиделки в пабах или у кого-то дома и за пивом решали все разногласия.
К слову, Кенни также был в том коллективе, поскольку с 1985 по 1990 год был играющим тренером команды. Правда, с 1987 года этот статус оставался лишь формальным. Далглиш сыграл всего 4 матча за последующие три года. На первом плане в Ливерпуле были уже другие герои.
Лучшим игроком того сезона был признан Джон Барнс, уроженец Ямайки, но игрок сборной Англии был вингером по позиции. Однако Далглиш видел в футболисте свободного художника, которому позволяли идти в дриблинг и смещаться в центр для удара. Барнс отвечал тренеру взаимностью. Сезон-1989/1990 стал лучшим в карьере Джона. 22 гола в чемпионате существенно помогли команде. Если посмотреть на статистику, можно определить, что в семи поединках голы Барнса непосредственно помогали Ливерпулю добыть три очка.
Казалось, такая манера игры Барнса могла бы мешать центрхавам команды показать себя и принести успех. Тем не менее, Джон удачно сработался с атакующим полузащитником Питером Бирдсли. Англичанин не мешал Барнсу “творить“ и в нужный момент уходил в нападение или на фланг. Такое взаимопонимание помогло Питеру отличиться 10 голами в том чемпионском сезоне.
Ну и как же не вспомнить о главном бомбардире в истории Ливерпуля и наконечнике атак той чемпионской команды Далглиша? Иан Раш начал карьеру в стане мерсисайдцев еще в 1980 году, после чего валлиец продолжал удивлять Энфилд обилием голов. До ухода в Ювентус в 1987 году Раш каждый сезон отличался не менее чем 26 раз в течение года. Впрочем, в Турине Иан не задержался. Валлиец не почувствовал себя своим в итальянской команде и уже через год вернулся в Ливерпуль.
Раш быстро выиграл конкуренцию у Джона Олдриджа, который в его отсутствие провел отменный год за Ливерпуль (26 голов). В итоге к чемпионскому сезону именно Иан был главным страйкером команды, отметившись 18 точными ударами в чемпионате 1989/1990. Сам Барнс рассказывал, насколько комфортно ему было выступать в одной команде с Ианом. Уроженец Ямайки отмечал трудолюбие форварда и его умение отыграть в защите. По мнению Барнса, именно его небезразличие к команде позволяет назвать Иана лучшим футболистом в истории Ливерпуля.
Впрочем, как не вспомнить о защите. Команда Далглиша стала единственной в лиге, кто пропускал меньше одного гола за игру. Всего же вратарь команды Брюс Гроббелар отстоял 12 матчей «на ноль». Зимбабвиец по праву называется едва ли не величайшим кипером в истории Ливерпуля. Гроббелар забронировал за собой место основного вратаря с 1981 года, и в течение одиннадцати лет никто так и не мог выиграть у него конкуренцию. Вратаря отмечали за прекрасную игру ногами, однако и ляпы игрок мог совершать не хуже Кариуса.
Вообще, Брюс – довольно неординарная фигура. Он является уроженцем ЮАР, однако в возрасте двух месяцев родители переехали с малышом в Родезию (Зимбабве), где происходила гражданская война. В возрасте 10 лет Гроббелара забрали в армию, где он воевал на стороне власти и был местным следопытом.
Все же в 20 лет Брюс вернулся на родину и подписал первый профессиональный контракт с Дурбан Сити. Уже через четыре года кипер оказался в Ливерпуле, где сумел вытеснить из основы легендарного Рея Клеменса. Сам англичанин даже признавался, насколько его впечатляла физическая мощь и отменная реакция вратаря.
Были в той чемпионской команде 1990 года и другие яркие личности. Например, ирландец Ронни Уилан, который уже доигрывал свою карьеру в Ливерпуле. Однако это не мешало ему цементировать опорную зону команды на пару со Стивом МакМахоном. Можно также вспомнить и о связке центрбеков Алан Хансен – Гленн Хюсен. Если первый, как и Уилан, доигрывал свою карьеру на Энфилде, то Хюсен пришел в команду как раз перед сезоном-1989/1990.
По слухам, Гленн должен был оказаться в Манчестер Юнайтед, но в последний момент Далглиш опередил Фергюсона и переманил игрока Фиорентины в Мерсисайд. Хюсен оказался прекрасным партнером для Хансена. Если шотландец отличался прекрасным видением поля и умением отдать первый пас, то шведа можно было назвать более прямолинейным. Хюсен был заточен на борьбу и не боялся вступать в дуэли на втором этаже.
Кроме того, Далглиш удивил неожиданным решением пригласить в середине сезона израильского форварда Стандарда Ронни Розенталя. Малоизвестный нападающий присоединился к Ливерпулю за пару месяцев до последнего чемпионства и успел отметиться 7 голами в 8 играх.
Причиной приглашения Розенталя стало физическое (да и моральное) истощение команды, которая не могла провести 3-5 матчей подряд на топ-уровне. Далглиш решил обратиться за помощью к знакомому агент Пини Захави. Именно он привел Розенталя на Энфилд, охарактеризовав его как одновременно быстрого и крепкого нападающего. Думается, Король Кенни явно не пожалел, что доверился израильскому агенту. Что интересно, Розенталь так и не получил медаль чемпиона, поскольку банально не успел отыграть необходимые 12 матчей.
Ну и самым неординарным героем того сезона можно назвать запасного центрбека Гари Гиллеспи. Казалось бы, чем этот 30-летний шотландец мог запомниться? Гиллеспи уже заканчивал карьеру на Энфилде и с приходом Хюсена прочно засел в запас. Гари провел лишь 13 матчей в том сезоне, однако записал на свой счет аж 4 гола, в том числе и чемпионский. За два тура до финиша Ливерпуль опережал Виллу на пять очков, поэтому победа дома над Дерби делала мерсисайдцев недосягаемыми. Гиллеспи тогда вышел со старта и на 81 минуте забил единственный мяч в ворота гостей после отскока от вратаря. К слову, в том матче свой последний поединок за Ливерпуль провел Кенни Далглиш, выйдя на замену во втором тайме.
Команда не была сверхмощной или какой-то особенной, как Ливерпуль в начале-середине 80-х. Она просто была лучшей в Англии на том отрезке, еще и с отличным тренером и сбалансированным коллективом. 1 мая 1990 года (день матча с Дерби) остается для фанатов Ливерпуля особой датой. Именно после нее началась проклятая серия неудач в АПЛ на фоне восходящей звезды сэра Алекса Фергюсона и его Манчестер Юнайтед.
Менее чем через год после чемпионства уволился Кенни Далглиш, а без него и команда начала сдавать позиции. Шотландец еще выиграет свой титул АПЛ (с сенсационным Блэкберном в 1996 году). А вот Ливерпуль и по сей день продолжает грезить вожделенным трофеем, к которому так близко привел команду Клопп. Последнюю чемпионскую команду Ливерпуля вряд ли стоит сравнивать с нынешней “машиной“ герра Юргена, которой не пел оды разве что ленивый. Тем не менее, на данный момент, прибытие короны АПЛ на Энфилд полностью зависит от другой “короны“…
Анатолий Дерека
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