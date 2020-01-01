Венгер: АПЛ в любом случае должны довести до конца

Французский специалист отметил, что футбол не является самым главным в жизни.

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер оценил ситуацию вокруг приостановки сезона в чемпионате Англии из-за коронавируса.

“Да, конечно, я считаю, что приоритет для АПЛ - завершение сезона. Я понимаю, что это вряд ли произойдет до 1 июня, но они в любом случае должны довести все до конца.

Сейчас у людей новый образ жизни, и мы должны к этому адаптироваться. Во Франции это началось раньше, чем в Англии, но мы поняли, что нужно жить в изоляции. Это нелегко, поскольку у вас должно быть не более 5-10 контактов в день с другими людьми.

Я впервые в жизни столкнулся с такой ситуацией. Мы привыкли откладывать поединки по климатическим причинам, но на этот раз все гораздо серьезней.

Раньше мы думали, что футбол - главное в нашей жизни, но внезапно поняли, что есть более важные вещи“, - заявил Венгер в интервью talkSPORT.

Напомним, возобновление чемпионата Англии отложили до мая.