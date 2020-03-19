Манчестер Юнайтед снизил ценник на Погба

Главным претендентом на француза является Ювентус.

Манчестер Юнайтед готов отпустить полузащитника Поля Погба в летнее трансферное окно, сообщает The Sun.

Источник утверждает, что “красные дьяволы“ снизили цену на игрока с 190 до 85 миллионов евро. Отмечается, что главным претендентом на игрока является Ювентус.

В этом сезоне Погба сыграл за МЮ в семи матчах чемпионата Англии, где сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Погба провел тренировку в футболке Ювентуса.