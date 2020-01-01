Возобновление чемпионата Англии отложили до мая

Местное руководство решило продлить паузу.

ФА, Премьер-лига и Английская футбольная лига и женская профессиональная лига приняли решение продлить паузу во всех чемпионатах как минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса в Европе, сообщает официальный сайт АПЛ.

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“Мы прекрасно понимаем, в каком положении сейчас находимся, и думаем обо всех, кто пострадал от COVID-19.

Мы едины в нашей поиске путей возобновления футбольного сезона-2019/20 и обеспечения того, чтобы все внутренние и европейские матчи клубных лиг и кубков игрались, как только это будет безопасно и возможно.

Мы договорились, что профессиональный футбол в Англии будет отложен до 30 апреля“, - сказано в заявлении.

Отметим, что изначально чемпионат Англии отложили до 4 апреля.