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Лэмпард: Нам всем не хватает футбола, но сейчас важнее здоровье общества

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Наставник Челси отметил, что никто не знает, когда возобновлятся матчи.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса.

“Давайте все будем заботиться друг о друге. Необходимость держать дистанцию может заставить многих почувствовать себя в изоляции. Но мы можем продолжать поддерживать друг друга даже на расстоянии.

Да, мы до сих пор не знаем, когда возобновятся матчи, но сейчас это не то, о чем стоит беспокоиться. Нам всем не хватает футбола, но сейчас важнее здоровье общества, и нам необходимо вести себя ответственно.

Уверен, я не единственный, кто крайне странно ощущал себя без футбола в эти выходные, но все это не имеет значения, если смотреть на вещи глобально“, - цитирует Лэмпарда официальный сайт “синих“.

Ранее Лэмпард рассказал о состоянии здоровья заразившегося коронавирусом Хадсона-Одои.

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Теги: футбол, Челси, Фрэнк Лэмпард
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