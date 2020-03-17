Лэмпард: Нам всем не хватает футбола, но сейчас важнее здоровье общества

Наставник Челси отметил, что никто не знает, когда возобновлятся матчи.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса.

“Давайте все будем заботиться друг о друге. Необходимость держать дистанцию может заставить многих почувствовать себя в изоляции. Но мы можем продолжать поддерживать друг друга даже на расстоянии.

Да, мы до сих пор не знаем, когда возобновятся матчи, но сейчас это не то, о чем стоит беспокоиться. Нам всем не хватает футбола, но сейчас важнее здоровье общества, и нам необходимо вести себя ответственно.

Уверен, я не единственный, кто крайне странно ощущал себя без футбола в эти выходные, но все это не имеет значения, если смотреть на вещи глобально“, - цитирует Лэмпарда официальный сайт “синих“.

Ранее Лэмпард рассказал о состоянии здоровья заразившегося коронавирусом Хадсона-Одои.