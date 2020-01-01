Арсенал собирается вернуться к тренировкам 24 марта

"Канониры" уже в ближайшее время выйдут с карантина.

Руководство Арсенала готово в ближайшее время возобновить тренировочный процесс. Как сообщает Herald Series, "канониры" планируют выйти с карантина во вторник, 24 марта.

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Стоит сказать, что Арсенал - одна из первых команд в АПЛ, которая была вынуждена изолироваться. Дело в том, что у наставника лондонского клуба Микеля Артеты обнаружили коронавирус. После этого АПЛ приостановила сезон.

Отметим, что Манчестер Юнайтед планирует вернуться к тренировкам уже 22 марта, так что все клубы в скором времени будут обсуждать необходимость продления изоляции или же ее отмены.

Ранее сообщалось, что Арсенал готов продать своего лидера в летнее межсезонье.