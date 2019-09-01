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В Сети засветили фото новой бирюзовой формы Ливерпуля

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Этот гостевой комплект формы будет использоваться мерсисайдцами в сезоне-2020/21.
В Сеть слили фото новой формы Ливерпуля
В Сеть слили фото новой формы Ливерпуля
Getty Images

В Сети появились фотографии новой гостей формы Ливерпуля на сезон-2020/21.

Портал Footy Headlines слил снимки бирюзового комплекта формы с черным воротником и эмблемой мерсисайдского клуба.

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Стоит отметить, что техническим спонсором выступит компания Nike, которая со следующего сезона заменит New Balance.

Отметим, что на данный момент Ливерпуль лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея 82 очка. Однако сезон на данный момент приостановлен и пока неизвестно, как будет определяться чемпион.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ могут доиграть сезон без зрителей на нейтральных стадионах.

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Теги: Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, фото, форма, экипировка, футбол
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