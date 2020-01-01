Челси заинтересован в аренде Коутиньо

Лондонский клуб готов выплачивать зарплату бразильцу.

Футболист Барселоны Филиппе Коутиньо, который выступает за Баварию на правах аренды, может перейти в Челси, об этом сообщает Sport.es.

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По информации источника, "синие" уже контактировали с каталонским клубом по поводу аренды бразильца на следующий сезон с правом выкупа.

Отмечается, что представители Челси провели переговоры с Коутиньо, чтобы узнать по поводу возможного возвращения в Англию.

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Лондонский клуб готов выплачивать Коутиньо всю зарплату, а также может оплатить подъемные - в сумме это составит 30 млн евро за один сезон.

Что касается Баварии, то в клубе считают завышенной сумму выкупа в 110 млн евро и не готовы выплачивать, но немецкий клуб может договориться с “сине-гранатовыми“ о продлении аренды Коутиньо.

Отметим, что Барселона выставила ценник на Коутиньо.