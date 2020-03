Ван Дейк - о коронавирусе: Мы все должны заботиться друг о друге

Футболист Ливерпуля Вирджил ван Дейк высказался по поводу борьбы с пандемией коронавируса.

“Я пишу, чтобы сказать, что я надеюсь, что у всех все хорошо в эти трудные времена.

Мы все должны заботиться друг о друге в этих трудных обстоятельствах, в которых находится каждый человек во всем мире. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности. Мы еще вернемся!“, - написал ван Дейк в Twitter.

