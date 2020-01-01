Клопп: Фирмино - потрясающий парень, редко встретишь такого игрока

Немецкий специалист лестно высказался в строну своего подопечного.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп оценил игру полузащитника Роберто Фирмино.

“Фирмино - это соединяющий элемент игры. Довольно редко можно встретить такого человека, как он, который настолько не эгоистичен.

Он действительно рад раздавать передачи. Только потом он осознает свою роль и говорит, что уже не забивал по четыре-пять недель.

Но это не важно, так как его бескорыстность невероятна. Нет, правда, это игрок мирового класса. Потрясающий парень“, - приводит слова Клоппа FootballJOE.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ могут доиграть сезон без зрителей на нейтральных стадионах.