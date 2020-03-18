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Два топ-клуба АПЛ заинтересованы в трансфере лидера Атлетико

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Манчестерские клубы готовы приобрести игрока.
Сауль Ньигес
Сауль Ньигес
Getty Images

Футболист Атлетико Сауль Ньигес может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, в приобретении игрока заинтересованы Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

Отмечается, что Сауль не может договориться о новом контракте с Атлетико, который истекает летом 2026 года. Мадридский клуб желает повысить сумму отступных - 150 миллионов евро, которая прописана в контракте. 

Таким образом, это увеличивает риски и повышает интерес к футболисту со стороны английских клубов.

Ранее сообщалось, что футболист Барселоны согласовал контракт с Атлетико.

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Теги: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, АПЛ, Сауль Ньигес, Атлетико Мадрид, Ла Лига, футбол
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