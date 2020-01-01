Арсенал изъявил желание приобрести футболиста Барселоны

"Канониры" вернулись к прошлому варианту.

Арсенал намерен приобрести в летнее трансферное окно защитника Барселоны Самуэля Умтити, об этом сообщает Sport.es.

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По информации источника, “канониры“ могли совершить трансфер игрока в зимнее трансферное окно, но приняли решение отказаться от покупки. Кроме того, Умтити не желал покидать Барселону.

Отмечается, что за Умтити также намерен побороться Манчестер Юнайтед. Барселона готова расстаться с игроком за приемлемую сумму.

Напомним, что в зимнеее трансферное окно Арсенал приобрел бразильского защитника.