Челси бесплатно предоставил номера в отеле врачам, которые борются с коронавирусом

Власти Великобритании приняли предложение владельца лондонского клуба Романа Абрамовича.

Лондонский Челси предложил национальной службе здравоохранения Великобритании использовать гостиницу Millennium на стадионе Стэмфорд Бридж.

Как сообщает официальный сайт "синих", власти приняли это предложение и теперь сотрудники больниц, которые сейчас работают допоздна из-за пандемии коронавируса. Ночевать в гостинице он смогут абсолютно бесплатно, и это позволит людям избежать долгих поездок домой через весь город.

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Отмечается, что данная инициатива была выдвинута владельцем клуба Романом Абрамовичем, который лично взял на себя все расходы. Действовать это предложение будет на протяжении двух месяцев, после которых будет оценена ситуация и, в случае необходимости, увеличен срок.

Ранее владелец Хоффенхайма сообщил, когда может появиться вакциона от коронавируса.