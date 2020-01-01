Клубы АПЛ могут доиграть сезон без зрителей на нейтральных стадионах

В Великобритании придумали, как можно завершить нынешний сезон АПЛ.

В Англии, как и во многих других европейских странах, на данный момент приостановлен футбольный сезон, однако уже появляются идеи о том, как довести чемпионат до конца.

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По информации The Sun, некоторые клубы предлагают провести оставшиеся 92 игры английской Премьер-лиги на двух-трех нейтральных стадионах без зрителей, транслируя матчи по телевидению.

По плану, матчи будут проводиться в разное время, за счет чего можно будет проводить более одной игры в день. Команды же будут проводить встречи каждые три дня. Вероятным местом проведения станут стадионы в регионе Мидлендс (центральная часть Англии).

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Инициаторы данного предположения утверждают, что ограничение количества арен минимизирует использование полиции и медицинских работников. А выбор именно нейтральной арены позволит минимизировать скопление фанатов за пределами стадионов.

Источник сообщает, что данное предложение клубы обсудят на ближайшей встрече АПЛ, и если его примут, то нужно будет получить одобрение британского правительства.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм и Вест Хэм хотят, чтобы АПЛ отменила сезон и аннулировала его результаты.