Милнер выровнял газон и отсортировал чайные пакетики, находясь на карантине
Футболисту очень скучно, и он находит для себя необычные занятия.
Полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер решил показать своим фанатам, чем он занимается во время карантина из-за пандемии коронавируса.
На своей страничке в Instagram англичанин показал, как взялся за сортировку чайных пакетиков.
После этого он отправился во двор, где решил необычным способом привести в порядок свой газон.
"Чай в пакетиках отсортирован, и теперь у меня есть время выровнять этот газон ... Интересно, могу ли я одолжить знак у клуба "Не ходить по газону"?", - написал Милнер под публикацией.
Напомним, АПЛ приостановила турнир до начала апреля.
Ранее сообщалось, чем на карантине занимается полузащитник Монако Сеск Фабрегас.
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