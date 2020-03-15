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Милнер выровнял газон и отсортировал чайные пакетики, находясь на карантине

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Футболисту очень скучно, и он находит для себя необычные занятия.
Джеймс Милнер
Джеймс Милнер
Getty Images

Полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер решил показать своим фанатам, чем он занимается во время карантина из-за пандемии коронавируса.

На своей страничке в Instagram англичанин показал, как взялся за сортировку чайных пакетиков.

После этого он отправился во двор, где решил необычным способом привести в порядок свой газон.

"Чай в пакетиках отсортирован, и теперь у меня есть время выровнять этот газон ... Интересно, могу ли я одолжить знак у клуба "Не ходить по газону"?", - написал Милнер под публикацией.

Напомним, АПЛ приостановила турнир до начала апреля.

Ранее сообщалось, чем на карантине занимается полузащитник Монако Сеск Фабрегас.

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Теги: Джеймс Милнер, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, карантин, коронавирус, COVID-19
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