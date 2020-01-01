Бывший капитан Арсенала: Не думаю, что Ливерпуль объявят чемпионом

Тони Адамс считает, что сейчас не стоит принимать решения.

Экс-игрок Арсенала Тони Адамс прокомментировал возможную аннуляцию результатов АПЛ в сезоне-2019/20.

“Не думаю, что сезон будет завершен. Конечно, я надеюсь, что все разрешится и можно будет продолжить его. Но если быть реалистом, то на данный момент принимать никакие решения невозможно. Я не собираюсь заниматься спекуляциями.

Если же говорить о том, что мы можем сделать сегодня, то я не думаю, что Ливерпуль могут объявить чемпионом, и что мы можем выставить три клуба или повысить в классе Лидс и Вест Бромвич.

Если Евро отменят, то в этот период сезон может быть доигран. Меня бы это устроило, может быть, будет другой сценарий, кто знает?“, - цитирует Адамса Sky Sports.

Напомним, Тоттенхэм и Вест-Хэм хотят, чтобы АПЛ отменила сезон и аннулировала его результаты из-за коронавируса.

Отметим, что сегодня, 17 марта, состоится собрание представителей УЕФА, членов Ассоциации европейских клубов и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов, которые по видеосвязи решат судьбу Евро-2020 и текущего сезона европейских чемпионатов.