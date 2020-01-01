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Байи: Наличие в команде такого человека, как Сульшер, дает игрокам больше сил

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Футболист рад возможности работать с бывшим игроком.
Эрик Байи
Эрик Байи
Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи отметил важность для команды главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.

“Важно иметь возможность работать с кем-то, кто является бывшим игроком. Кто-то, кто понимает ситуации футболистов, понимает все, что может происходить время от времени в нашей жизни.

В футбол играют не только на поле. Он во всем, что происходит в игре, в вещах, которые люди не видят. И он тот, кто понимает все, и это очень помогает команде.

Сульшер не просто тренер, он - обычный человек. Наличие такой личности в клубе дает игрокам больше сил“, - отметил Байи в интервью ESPN FC.

Ранее Оле-Гуннар Сульшер рассказал, чего не хватает его команде для борьбы за титул.

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Теги: футбол, Эрик Байи, Мвнчестер Юнайтед, Оле-Гуннар Сульшер
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