Байи: Наличие в команде такого человека, как Сульшер, дает игрокам больше сил
Футболист рад возможности работать с бывшим игроком.
Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи отметил важность для команды главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.
“Важно иметь возможность работать с кем-то, кто является бывшим игроком. Кто-то, кто понимает ситуации футболистов, понимает все, что может происходить время от времени в нашей жизни.
В футбол играют не только на поле. Он во всем, что происходит в игре, в вещах, которые люди не видят. И он тот, кто понимает все, и это очень помогает команде.
Сульшер не просто тренер, он - обычный человек. Наличие такой личности в клубе дает игрокам больше сил“, - отметил Байи в интервью ESPN FC.
Ранее Оле-Гуннар Сульшер рассказал, чего не хватает его команде для борьбы за титул.
Полная версия правил