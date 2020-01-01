Ширер: Я не вижу варианта, при котором Ливерпулю можно честно отдать титул

Экс-футболист призвал объявить текущий сезон недействительным.

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что результаты сезона-2019/20 в чемпионате Англии можно аннулировать.

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“Если сезон не доиграют, нельзя объявить победителя и проигравшего. Это единственный выход, как бы сурово и ужасно это ни звучало для некоторых клубов, особенно для Ливерпуля.

Если нельзя провести все матчи, тогда мы не можем раздать титулы, а также определить, кто должен вылететь в Чемпионшип.

Это было бы невероятно жестоко для Ливерпуля. Но варианта, при котором им можно честно отдать титул, я не вижу, хотя их, скорее всего, никто не догонит.

Да, им нужно всего шесть очков, чтобы забрать титул, но они их еще не набрали. Стоит признать сезон недействительным“, - цитирует Ширера The Sun.

Напомним, Тоттенхэм и Вест-Хэм хотят, чтобы АПЛ отменила сезон и аннулировала его результаты из-за коронавируса.