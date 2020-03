Марез заявил, что Зинченко мог бы стать певцом

Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез совместно с Бенжаменом Менди стал героем клубного выпуска Who's Most Likely.

Одним из вопросов был: "Кто мог бы стать певцом?", и алжирец назвал Александра Зинченко.

"Певцом из игроков Манчестер Сити, вероятнее всего, мог бы стать Зинченко. У него даже есть видеоклип на YouTube", - заявил Марез.

How they going to do Zinchenko like that! 😭😂@Mahrez22 and @benmendy23 are up next in the latest edition of Who's Most Likely! 🤔



🔵 #ManCity pic.twitter.com/im2yUPSCYM