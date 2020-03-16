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Марез заявил, что Зинченко мог бы стать певцом

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Алжирский футболист припомнил, что у Александра Зинченко даже есть клип на YouTube.
Рияд Марез и Александр Зинченко
Рияд Марез и Александр Зинченко
instagram.com/mancity/

Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез совместно с Бенжаменом Менди стал героем клубного выпуска Who's Most Likely.

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Одним из вопросов был: "Кто мог бы стать певцом?", и алжирец назвал Александра Зинченко.

"Певцом из игроков Манчестер Сити, вероятнее всего, мог бы стать Зинченко. У него даже есть видеоклип на YouTube", - заявил Марез.

Вашему вниманию также тот самый клип украинца, о котором вспомнил Марез:

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Александр Зинченко высказался о коронавирусе.

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Теги: Рияд Марез, Александр Зинченко, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры
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