Марез заявил, что Зинченко мог бы стать певцом
Алжирский футболист припомнил, что у Александра Зинченко даже есть клип на YouTube.
Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез совместно с Бенжаменом Менди стал героем клубного выпуска Who's Most Likely.
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Одним из вопросов был: "Кто мог бы стать певцом?", и алжирец назвал Александра Зинченко.
"Певцом из игроков Манчестер Сити, вероятнее всего, мог бы стать Зинченко. У него даже есть видеоклип на YouTube", - заявил Марез.
How they going to do Zinchenko like that! 😭😂@Mahrez22 and @benmendy23 are up next in the latest edition of Who's Most Likely! 🤔— Manchester City (@ManCity) March 16, 2020
🔵 #ManCity pic.twitter.com/im2yUPSCYM
Вашему вниманию также тот самый клип украинца, о котором вспомнил Марез:
Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Александр Зинченко высказался о коронавирусе.
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