Погба провел день рождения со звездой НБА

Французскому футболисту исполнилось 27 лет.

Вчера, 15 марта, звездный игрок Манчестер Юнайтед Поль Погба отпраздновал 27-й день рождения.

Читай также: Погба отписался от Марсиаля и Рашфорда в Instagram

Свой праздник француз разделил с лидером команды НБА Майами Хит Джимми Батлером. На своей страничке в Instagram Батлер опубликовал совместное фото с Полем.

“С днем рождения“, - коротко написал под снимком Батлер.

В текущем сезоне Погба провел семь матчей в АПЛ, отметившись двумя результативными передачами. На данный момент хавбек восстанавливается после травмы.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду похвастался подарком от Nike на день рождения..