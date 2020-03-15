Погба провел день рождения со звездой НБА
Французскому футболисту исполнилось 27 лет.
Вчера, 15 марта, звездный игрок Манчестер Юнайтед Поль Погба отпраздновал 27-й день рождения.
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Свой праздник француз разделил с лидером команды НБА Майами Хит Джимми Батлером. На своей страничке в Instagram Батлер опубликовал совместное фото с Полем.
“С днем рождения“, - коротко написал под снимком Батлер.
В текущем сезоне Погба провел семь матчей в АПЛ, отметившись двумя результативными передачами. На данный момент хавбек восстанавливается после травмы.
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