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Погба провел день рождения со звездой НБА

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Французскому футболисту исполнилось 27 лет.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Вчера, 15 марта, звездный игрок Манчестер Юнайтед Поль Погба отпраздновал 27-й день рождения.

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Свой праздник француз разделил с лидером команды НБА Майами Хит Джимми Батлером. На своей страничке в Instagram Батлер опубликовал совместное фото с Полем.

“С днем рождения“, - коротко написал под снимком Батлер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

happy born day @paulpogba 📸 @darrylomar

Публикация от Jimmy Butler (@jimmybutler)

В текущем сезоне Погба провел семь матчей в АПЛ, отметившись двумя результативными передачами. На данный момент хавбек восстанавливается после травмы.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду похвастался подарком от Nike на день рождения..

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, футбол, Англия, вне игры, день рождения
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