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АПЛ достаточно 14 голосов из 20, чтобы решить судьбу лиги

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Одиннадцать клубов английской Премьер-лиги поддерживают идею аннулирования результатов нынешнего сезона.
Ливерпуль может остаться без титула
Ливерпуль может остаться без титула
Getty Images

Стали известны необходимые условия для принятия любых решений по поводу проведения чемпионата Англии.

Как сообщает Evening Standard, чтобы принять какое-либо решение о дальнейшей судьбе АПЛ, руководству лиги необходимо получить две трети голосов участником турнира.

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Таким образом, нужны голоса минимум 14 клубов АПЛ из 20. При этом источник отмечает, что уже 11 команд готовы проголосовать за полное аннулирование результатов нынешнего сезона.

Также руководство лиги рассматривает варианты с проведением плей-офф и завершения чемпионата с текущими результатами.

Напомним, АПЛ приостановила чемпионат до начала апреля из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм и Вест Хэм хотят, чтобы АПЛ отменила сезон и аннулировала его результаты.

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Теги: чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии, коронавирус, COVID-19
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