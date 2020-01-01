Арсенал готов продать Обамеянга - Daily Express

Лондонский клуб не может достичь договоренности с форвардом по поводу нового контракта.

Арсенал в летнее трансферное окно может лишиться одного из своих лидеров - нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает Daily Express, главная проблема в переговорах клуба с футболистом по новому контракту заключается в его финансовых аппетитах - габонец рассчитывает зарабатывать 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 330 тысяч евро), что на 30% выше его нынешнего оклада.

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В связи с этим “канониры“ готовы отпустить 30-летнего нападающего. Интерес к нему проявляла Барселона, но, по информации источника, каталонцы не рассматривают Обамеянга как основной приоритет - у них есть более важные цели для усиления летом.

Возможность покупки Пьер-Эмерика рассматривает Интер, но пока клуб не уверен, что будут готовы к этому с финансовой точки зрения.

В текущем сезоне Обамеянг отыграл 26 матчей за Арсенал в АПЛ, в которых забил 17 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что для того, чтобы быть топ-нападающим не нужны трофеи.