Гендиректор Брайтона: Было бы невероятно несправедливо оставить Ливерпуль без титула

Пол Барбер считает идею аннуляции результатов АПЛ несправедливой.

Генеральный директор Брайтона Пол Барбер прокомментировал идею аннулировать результаты чемпионата Англии в сезоне-2019/20.

“Если бы мы заморозили результаты Премьер-лиги, то было бы невероятно несправедливо оставить Ливерпуль без титула, потому что все в футболе понимают, какой фантастический сезон они провели.

Так же несправедливо было бы понизить некоторые команды в дивизионе, когда они еще не сыграли около десяти матчей.

Думаю, возможно оставить 20 команд в лиге, но поднять две команды из Чемпионшипа. Это бы позволило расширить лигу, а в следующем сезоне вылетело бы четыре команды, в то время как из Чемпионшипа поднялись бы две. Есть множество вопросов, которые нужно решить“, - заявил Барбер в интервью BBC.

Напомним, Тоттенхэм и Ливерпуль хотят, чтобы АПЛ отменила сезон и аннулировала его результаты.