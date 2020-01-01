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Гендиректор Брайтона: Было бы невероятно несправедливо оставить Ливерпуль без титула

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Пол Барбер считает идею аннуляции результатов АПЛ несправедливой.
Ливерпуль
Ливерпуль
Getty Images

Генеральный директор Брайтона Пол Барбер прокомментировал идею аннулировать результаты чемпионата Англии в сезоне-2019/20.

“Если бы мы заморозили результаты Премьер-лиги, то было бы невероятно несправедливо оставить Ливерпуль без титула, потому что все в футболе понимают, какой фантастический сезон они провели.

Так же несправедливо было бы понизить некоторые команды в дивизионе, когда они еще не сыграли около десяти матчей.

Думаю, возможно оставить 20 команд в лиге, но поднять две команды из Чемпионшипа. Это бы позволило расширить лигу, а в следующем сезоне вылетело бы четыре команды, в то время как из Чемпионшипа поднялись бы две. Есть множество вопросов, которые нужно решить“, - заявил Барбер в интервью BBC.

Напомним, Тоттенхэм и Ливерпуль хотят, чтобы АПЛ отменила сезон и аннулировала его результаты.

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Теги: футбол, Пол Барбер, Брайтон, Ливерпуль, АПЛ, чемпионат Англии
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