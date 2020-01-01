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Ван Дейк: Если мы выиграем чемпионство на пустом стадионе, я буду разочарован

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Нидерландский футболист отметил, что команда все равно выиграет чемпионский титул ради своих поклонников.
Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк
Getty Images

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился своими мыслями относительно пандемии коронавируса и ее влиянии на АПЛ.

"Никто не хочет играть в футбол без болельщиков. Если мы выиграем чемпионский титул на пустом стадионе, то я буду разочарован.

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Отсутствие болельщиков на Энфилде будет ударом для нас. Пока не будет принято решение о том. что будет дальше, нам нужно просто смириться с ситуацией.

Но когда чемпионат наконец-то возобновят, мы все равно выиграем титул для наших болельщиков", - приводит слова ван Дейка BBC.

Напомним, сезон в АПЛ официально приостановлен с 13 марта как минимум до 4 апреля.

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Теги: Вирджил ван Дейк, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, коронавирус, COVID-19
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