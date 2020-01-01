Ван Дейк: Если мы выиграем чемпионство на пустом стадионе, я буду разочарован
Нидерландский футболист отметил, что команда все равно выиграет чемпионский титул ради своих поклонников.
Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился своими мыслями относительно пандемии коронавируса и ее влиянии на АПЛ.
"Никто не хочет играть в футбол без болельщиков. Если мы выиграем чемпионский титул на пустом стадионе, то я буду разочарован.
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Отсутствие болельщиков на Энфилде будет ударом для нас. Пока не будет принято решение о том. что будет дальше, нам нужно просто смириться с ситуацией.
Но когда чемпионат наконец-то возобновят, мы все равно выиграем титул для наших болельщиков", - приводит слова ван Дейка BBC.
Напомним, сезон в АПЛ официально приостановлен с 13 марта как минимум до 4 апреля.
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