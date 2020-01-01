Экс-капитан Ливерпуля: Мне хотелось бы верить, что АПЛ возобновится в апреле

Фил Томпсон сомневается, что аннулируют результаты сезона, потому что это принесет АПЛ много проблем.

Бывший защитник и капитан Ливерпуля Фил Томпсон прокомментировал возможную аннуляцию сезона в АПЛ, а также высказался по поводу того, возобновят ли чемпионат в начале апреля.

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“Оптимистично говорить, что сезон продолжится с 4 апреля. Тяжело представить, как это будет. Я смотрю Sky News каждый день, и ситуация постоянно меняется. Проводить матчи при пустых трибунах - это спорный выход.

Мне хотелось бы верить, что чемпионат все же возобновится в апреле и будут сыграны все матчи. Но, как говорил Юрген Клопп, есть более серьезные проблемы, о которых нужно думать. Но придется решать много вопросов, если вдруг сезон не доиграют.

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Могут аннулировать результаты, но будут последствия такого решения. Например, для команд, которые борются за путевку в Лигу чемпионов, как Лестер, который прочно закрепился на третьем месте“, - приводит слова Томпсона Sky Sports.

Напомним. АПЛ остановила чемпионат минимум до начала апреля.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм и Вест Хэм хотят, чтобы АПЛ отменила сезон и аннулировала его результаты.