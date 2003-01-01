Руни рассказал, как ездил в Макдоналдс для Роналду

Англичанин поделился воспоминанием о временах в Манчестер Юнайдет, когда он играл вместе с Криштиану Роналду.

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни поделился интересным воспоминанием о Криштиану Роналду о том, как португалец пытался набрать вес.

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“Мы с Криштиану часто ходили на матчи и тренировки вместе, когда я только присоединился к Манчестер Юнайтед. Помню, однажды за ночь до игры мы остановились у Макдоналдса, потому что Роналду хотел Биг Мак.

Он пытался набрать вес, потому что был слишком худым. За рулем сидел я, и мне пришлось отвезти его за Биг Маком“, - приводит слова Руни Daily Mail.

Отметим, что Роналду выступал за “красных дьяволов“ в период с 2003 по 2009 год, а Руни - с 2004 по 2017-й.

Ранее Криштиану Роналду рассказал историю о том, как в детстве выпрашивал еду в Макдоналдсе.