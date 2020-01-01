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Ливерпуль избавится от четырех футболистов

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"Красные" определились со списком игроков, которые покинут клуб ближайшим летом.
Деян Ловрен и Джердан Шакири
Деян Ловрен и Джердан Шакири
Getty Images

В летнее трансферное окно Ливерпуль собирается продать нескольких игроков, чтобы освободить место для новичков.

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По информации Liverpool Echo, в ближайшее трансферное окно стан “красных“ покинут защитники Натаниэль Клайн и Деян Ловрен, а также на хавбеки Джердан Шакири и Адам Лаллана.

Отмечается, что Клайн и Лаллана покинут клуб на правах свободных агентов - их соглашения подходят к концу. А вот Ловрена и Шакири мерсисайдцы планируют продать за 14 и 25 миллионов фунтов (около 15,8 и 28,1 миллиона евро) соответственно.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль установил рекорд АПЛ.

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Теги: Натаниэль Клайн, Джердан Шакири, Адам Лаллана, Деян Ловрен, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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