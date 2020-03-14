Саутгемптон сыграл вничью с Манчестер Сити по необычным правилам
В рамках 30-го тура чемпионата Англии Саутгемптон на домашней арене должен был сыграть против Норвича, но матч был отменен по решению АПЛ приостановить нынешний сезон.
Пресс-служба “святых“ в Twitter предложила “канорейкам“ провести поединок по необычным правилам, предложив сыграть в крестики-нолики.
Hey, @NorwichCityFC! 👋— Southampton FC (@SouthamptonFC) March 14, 2020
We might as well have a game of something! Your move... pic.twitter.com/QPTYqkSy3U
Ответа от пресс-службы Норвича не последовало, но Манчестер Сити согласился принять участие в матче.
Unprecedented scenes here, as a controversial substitution is made right at the start of the second half...— Southampton FC (@SouthamptonFC) March 14, 2020
🔛 @ManCity
⬅️ @NorwichCityFC https://t.co/mlYjantLpi
Интригующий поединок завершился вничью.
An intriguing tactical battle comes to an end.— Southampton FC (@SouthamptonFC) March 14, 2020
One point please, @premierleague... https://t.co/atgMlEwdii pic.twitter.com/EqsVLajTfE
Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса были приостановлены все топ-чемпионата: Ла Лига, Сериа А, Лига 1, АПЛ, Бундеслига.
Полная версия правил