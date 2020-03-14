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Саутгемптон сыграл вничью с Манчестер Сити по необычным правилам

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Команды сыграли в игру крестики-нолики.
Саутгемптон - Манчестер Сити
Саутгемптон - Манчестер Сити
Getty Images

В рамках 30-го тура чемпионата Англии Саутгемптон на домашней арене должен был сыграть против Норвича, но матч был отменен по решению АПЛ приостановить нынешний сезон.

Пресс-служба “святых“ в Twitter предложила “канорейкам“ провести поединок по необычным правилам, предложив сыграть в крестики-нолики.

Ответа от пресс-службы Норвича не последовало, но Манчестер Сити согласился принять участие в матче.

Интригующий поединок завершился вничью.

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса были приостановлены все топ-чемпионата: Ла Лига, Сериа А, Лига 1, АПЛ, Бундеслига.

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Теги: Саутгемптон, Норвич, Манчестер Сити, АПЛ, коронавирус
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