Защитник Вест Хэма - о приостановке АПЛ: Выглядело так, будто ждали чьей-то смерти

Футболист раскритиковал руководство чемпионата Англии.

Вчера, 13 марта, руководство АПЛ приняло решение приостановить нынешний сезон из-за угрозы распространение коронавируса.

Читай также: Клопп выступил с заявлением по поводу коронавируса

Защитник Вест Хэма Анджело Огбонна жестко раскритиковал организацию за то, что данное решение было принято слишком поздно.

“Я счастлив, что сезон приостановили. Мне стало легче после того, как все остановили, включая низшие лиги. Казалось, будто такую серьезную проблему игнорируют.

Вопрос не только в футболе. Дело касается менталитета всей страны. В Англии не осознают опасности вируса, который может передаваться за несколько секунд, если вы не будете вести себя правильно.

Абсолютно неприемлемо, что игра с Арсенала с Вест Хэмом состоялась. “Канониры“ проводили игру с Олимпиакосом, президент которого заражен.

Выглядело так, будто руководство АПЛ ждали, когда кто-нибудь умрет, прежде чем что-то предпринять“, - заявил Огбонна для Corriere della Sera.

Отметим, что Вест Хэм хочет аннулировать сезон из-за коронавируса.