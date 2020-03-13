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Анчелотти: Остановить АПЛ было правильным решением

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Итальянский специалист заявил, что сезон может возобновиться в конце марта.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти прокомментировал приостановку чемпионата Англии из-за вспышки коронавируса.

“Мы на самом деле не самоизолируемся, но некоторые профилактические меры были приняты после того, как у футболиста поднялась температура, но сейчас все пришло в норму, и это самое главное.

Премьер-лига в конце концов остановилась, и это было правильное решение. Мы не могли так продолжать дальше. Здоровье - это самое главное для всех: команд, болельщиков, СМИ, всех, кто работает в футболе.

Теоретически, мы должны вернуться к работе 22 марта, но если ситуация в целом ухудшится, как мы можем даже думать об этом?

Если коронавирус все еще быстро распространяется, футбол не может возобновиться“, - цитирует Анчелотти La Gazzetta dello Sport.

Ранее АПЛ выступила с заявлением по поводу коронавируса.

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Теги: футбол, Карло Анчелотти, АПЛ, Эвертон
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