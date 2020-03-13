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Клопп выступил с заявлением по поводу коронавируса

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Немецкий специалист попросил людей, чтобы они начали заботиться о своем здоровье.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп выступил с обращением к фанатам “красных“ из-за приостановление АПЛ из-за коронавируса.

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“Я сомневаюсь, что сейчас тот момент, когда мысли футбольного тренера важны, но понимаю, что болельщики хотят услышать команду, поэтому я обращусь к фанатам. Самое главное - мы должны сделать все возможное, чтобы защитить друг друга в обществе. Так должно быть всегда, но сейчас это важно как никогда.

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Ранее я говорил, что футбол кажется самым важным из наименее важных вещей. Сегодня футбол и футбольные матчи не важны вообще. 

Безусловно, нам не хочется играть перед пустым стадионом, не хочется, чтобы матчи или турниры приостанавливали, но если это поможет одному человеку оставаться здоровым - всего лишь одному - мы сделаем это без вопросов.

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Никто из нас сейчас не знает, что будет в итоге, но как команда мы должны верить, что руководство чемпионатов принимают решения на основе здравого смысла и морали.

Сейчас я призываю всех следовать советам специалистов, беречь себя и друг друга. В первую очередь, заботьтесь о здоровье, избегайте любого риска“, - заявил Клопп.

Напомним, что Серия АЛа ЛигаЛига 1АПЛ и Бундеслига - приостановили свои чемпионаты.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, футбол
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.03.2020, 20:01
Оценка:  0
гость
Этот вирус специально распыляют с воздуха. Это бактериологическое оружие. Только жиды не умирают. Значит это они его создали, а как распространить, то у них вся авиация в руках.
    14.03.2020, 00:57
Оценка:  0
Жиди ждут, пока последний руссак вымрет ))
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