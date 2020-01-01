Главный тренер Арсенала сдал положительный тест на коронавирус

Микель Артета стал еще одним в списке заболевших из мира футбола.

Главный тренер Арсенала Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус COVID-19.

Как сообщает официальный сайт Арсенала, клуб в срочном порядке отправил специалиста в изоляцию. Теперь закрыта тренировочная база "канониров" в Колни, и ведется перепись всех людей, с которыми Артета контактировал в последнее время.

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В Арсенале полагают, что список людей, которым придется отправиться на карантин будет внушительным - игроки первой команды, сотрудники клуба, тренерский и медицинский штабы, а также представители академии клуба.

"Это действительно разочаровывает, но я плохо себя чувствовал и сдал тест. Я вернусь к работе, как только мне позволят", - прокомментировал Артета.

Вероятно, вся команда уйдет на карантин, и это может повлиять на АПЛ в целом. На данный момент руководство Премьер-лиги собиралось проводить ближайший тур в штатном режиме, но новость об Артете может повлиять на это решение.

Ранее сообщалось, что футболист Манчестер Сити Бенджамен Менди помещен в карантин.