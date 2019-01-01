АПЛ выступила с заявлением по поводу коронавируса

Очередной тур пройдет в соответствии с календарем чемпионата.

Поединки 30-го тура чемпионата Англии пройдут по расписанию, об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

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Как информирует пресс-служба организации, очередной тур пройдет по плану несмотря на рекомендации премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Функционер рекомендовал запретить все массовые мероприятия, включая и спортивные.

Руководство английской лиги заявило, что продолжит тесно сотрудничать с клубами, правительством страны, руководством Футбольной ассоциации и футбольных лиг, чтобы отслеживать ситуацию с эпидемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что игроки Лестера, Арсенала и Манчестер Сити помещены в карантин.