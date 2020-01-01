Футболист Манчестер Сити помещен в карантин - BBC

Француз сдал тест на коронавирус.

Футболист Манчестер Сити Бенжамен Менди был помещен в карантин, об этом сообщает BBC.

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По информации источника, родственник французского футболиста был срочно госпитализирован в больницу с подозрением на коронавирус. Сейчас ожидаются полные результаты анализов родственника игрока.

Манчестер Сити в срочном порядке потребовал от Менди изолироваться от команды до проведения специальных тестов. Возвращение француза в клуб станет возможным после результатов анализа.

Ранее сообщалось, что у клуба АПЛ в команде обнаружены игроки с симптомами коронавируса.