Зинченко прокомментировал поражение Манчестер Сити в дерби

Украинец отметил, что его команда провела не лучший матч.

В центральном матче 29-го тура АПЛ в манчестерском дерби Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд обыграл Манчестер Сити со счетом 2:0. Поражение своей команды прокомментировал украинский игрок “горожан“ Александр Зинченко.

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“Это был тяжелый матч. Против МЮ всегда тяжело, команда хороши играет. В этом матче МЮ отлично оборонялся и прессинговал, но и нам нужно было агрессивнее действовать в атаке и реализовывать свои моменты.

Нам нужно улучшать себя. Футбол - это не только контроль мяча, это еще и голы. Нужно создавать моменты, забивать и оказывать давление на соперника. Мы понимали, что они будут играть с пятью защитниками, мы к этому были готовы, но провели не лучший матч. Поздравляю Юнайтед.

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Мы проанализируем матч вместе с Гвардиолой, послушаем его мысли по поводу матча. Но нам нельзя смотреть вниз - нужно смотреть вперед. У нас впереди много поединком, мы не имеем права сдаваться", - цитирует Зинченко Manchester Evening News.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити.