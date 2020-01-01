Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Полузащитник Арсенала пропустит остаток сезона из-за травмы

Комментариев: 0
Лукас Торрейра может пропустить Кубок Америки-2020.
Лукас Торрейра
Лукас Торрейра
Getty Images

Полузащитник лондонского Арсенала Лукас Торрейра получил серьезную травму во время матча Кубка Англии против Портсмута.

Читай также: Степаненко требуется операция на колене

У 24-летнего уругвайца диагностировали перелом голеностопа. Как сообщает пресс-служба “канониров“, Торрейра пропустит 8-10 недель. Таким образом, Лукас вряд ли сыграет в этом сезоне. Более того, он рискует пропустить Копа Америка-2020, которая начнется 12 июня.

Отметим, что в текущем сезоне хавбек отыграл 33 матча, в которых забил два гола и выполнил один ассист.

Напомним, Арсенал обыграл Портсмут со счетом 2:0. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Кубка Англии.

Поделись:
Теги: Арсенал, Лукас Торрейра, АПЛ, футбол, травма, чемпионат Англии по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь