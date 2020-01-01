Полузащитник Арсенала пропустит остаток сезона из-за травмы

Лукас Торрейра может пропустить Кубок Америки-2020.

Полузащитник лондонского Арсенала Лукас Торрейра получил серьезную травму во время матча Кубка Англии против Портсмута.

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У 24-летнего уругвайца диагностировали перелом голеностопа. Как сообщает пресс-служба “канониров“, Торрейра пропустит 8-10 недель. Таким образом, Лукас вряд ли сыграет в этом сезоне. Более того, он рискует пропустить Копа Америка-2020, которая начнется 12 июня.

Отметим, что в текущем сезоне хавбек отыграл 33 матча, в которых забил два гола и выполнил один ассист.

Напомним, Арсенал обыграл Портсмут со счетом 2:0. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Кубка Англии.