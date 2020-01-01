Ливерпуль может выиграть титул АПЛ при пустых трибунах

Причина такому решению - коронавирус.

Ливерпуль может выиграть титул чемпиона АПЛ при пустых трибунах, об этом сообщает The Athletic.

“Красным“ нужно набрать шесть очков за девять туров, чтобы выиграть турнир.

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Как информирует источник, существует большая вероятность того, что “мерсисайдцы“ выиграют титул чемпионата Англии без болельщиков из-за угрозы коронавируса.

Отмечается, что традиционный чемпионский парад в честь завоевания трофея может не состояться.

После 29 туров АПЛ “красные“ занимают первую строчку с 82 баллами.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль установил рекорд АПЛ.